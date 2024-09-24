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Стал известен новый райдер Глюкозы после скандала в Красноярске

Mash: певица Глюкоза снизила гонорар за концерты

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Глюкоза (Глюк'oZа, Наталья Чистякова-Ионова) снизила гонорар за концерты после скандала в Красноярске. Новый райдер звезды стал известен Telegram-каналу Mash.

После вызвавшего вопросы выступления, зрители которого обвинили артистку в неадекватном поведении, Глюкоза временно повышала ценник за шоу до 5 миллионов рублей, а теперь снова уменьшила до 2,5 миллиона рублей.

В новом райдере Глюкозы остались дорогой коньяк, нарезки, фрукты, мед, печенье, закуски. Ионова также требует, чтобы в гримерке не было камер и посторонних лиц, перелеты должны осуществляться бизнес-классом, переезды — на люксовых авто. Технический райдер обойдется организаторам примерно в 700 тысяч рублей.

После разбирательств с продюсером Максом Фадеевым Глюкоза изменила лого на G, а псевдоним на Glukoza. На корпоративах она обещает исполнять старые треки, из-за которых с артисткой хотел судиться Фадеев.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Появились слухи о том, что в ее поведении виновато опьянение психоактивными веществами и алкоголем.

22 июля Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

Артист Шура заявлял, что Глюкоза была отправлена на лечение в реабилитационный центр после скандального концерта в Красноярске.

Ранее Волочкова обвинила завистников в поджоге любимого банного комплекса.

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