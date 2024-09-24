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Режиссер «Креста» собирается создать «Вечного человека»

РИА Новости: режиссер «Креста» Дебижев планирует снять новый фильм

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер фильмов «Крест» и «Святой архипелаг» Сергей Дебижев собирается снять новый фильм — «Вечный человек». Об этом сообщает РИА Новости.

«Третий фильм будет посвящен человеку, примерное название — «Вечный человек» <…> Мы попытаемся понять, что человек из себя представляет на духовном и физическом уровнях, каким образом материальный и духовный миры между собой взаимодействуют», — поделился планами Дебижев.

По его словам, «Вечный человек» станет частью трилогии. Первая часть — «Святой архипелаг» — открывает «смыслы, связанные с вечностью и бесконечностью», а «Крест» — «внутренние ресурсы самой религиозной картины мира и человека в ней».

Документальный фильм Сергея Дебижева «Крест» выйдет в широкий прокат 26 сентября, его покажут в 600 кинотеатрах российских городов.

Режиссер добавил, что кинолента подойдет для семейного просмотра и будет интересна детям от 12 лет.

До этого сообщалось, что фильм о жизни Соловецкого монастыря «Святой архипелаг» стал лидером по просмотрам онлайн-фестиваля российского кино Russian Film Festival в Бразилии.

Ранее стала известна дата премьеры «Преступления и наказания» с Иваном Янковским.

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