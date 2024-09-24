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Экоактивисты выплатят более €5 тысяч за причиненный «Сикстинской Мадонне» ущерб

Экоактивисты заплатят €5,5 тысячи за ущерб «Сикстинской Мадонне»

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AufstandLastGen/Twitter

Активистов радикального природоохранного движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) обязали выплатить €5,5 тысячи за ущерб, который они причинили картине «Сикстинская Мадонна» итальянского художника Рафаэля Санти. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Двое активистов 23 августа 2022 года приклеили себя к картине в Дрездене. Они объяснили свой поступок желанием повысить осведомленность об изменении климата и его последствиях.

Власти потребовали, чтобы нарушители выплатили свыше €10 тысяч. Эта сумма включала расходы на ремонт и упущенную выгоду из-за закрытия музея. Но суд предложил мировое соглашение. В итоге активистам необходимо заплатить государству €5,5 тысячи до 1 марта 2025 года.

В августе сообщалось о том, что активисты «Последнего поколения» проводят акции протеста сразу в нескольких аэропортах различных городов Германии.

В июле участники экологической организации «Последнее поколение Австрия» организовали протест в Венском международном аэропорту. Они сели на пол, взялись за руки и заблокировали один из проходов в здании аэропорта.

Ранее экоактивист попытался приклеиться к крылу частного самолета.

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