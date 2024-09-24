Фестиваль современной драматургии пройдет в Школе Константина Райкина

Высшая школа сценических искусств (ВШСИ) впервые проведет в Москве фестиваль современной драматургии «Диалог» с 24 по 26 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Темой первого фестиваля станет «Тексты о взрослении». В течение двух дней на сцене учебного театра ВШСИ будут представлены современные пьесы, посвященные детям, подростковым проблемам и процессу взросления.

Из обширного списка современных пьес последних лет, подготовленного специалистами по драматургии, экспертный совет выбрал восемь наиболее интересных текстов.

В состав экспертного совета фестиваля «Диалог» вошли известные актеры и режиссеры, такие как Константин Райкин, Александр Крученков, Яков Ломкин и Елена Бутенко-Райкина.

Организаторы фестиваля ставят перед собой цель познакомить театральное сообщество Москвы — режиссеров, художественных руководителей, директоров театров, завлитов, продюсеров и студентов театральных вузов — с современными текстами для детей и подростков. Они также намерены стимулировать творческое взаимодействие авторов современных пьес с практиками театра и обогатить репертуары столичных театров спектаклями на актуальные для молодежи темы.

Ранее художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов заявил, что в Китае поставят 10 российских пьес.