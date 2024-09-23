Адвокат Успенской рассказала, что певице было принципиально взыскать с Киркорова 90 тыс. рублей

Певица Любовь Успенская осталась довольна решением суда о взыскании с Филиппа Киркорова моральной компенсации в размере 90 тыс. рублей за то, что тот назвал ее «попрошайкой». Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат артистки Елена Сенина, добавив, что теперь Киркоров должен удалить со всех ресурсов порочащую информацию об Успенской.

«Мы очень довольны вынесенным решением. По сути наш иск удовлетворен в полном объеме. Сведения, распространенные Филиппом Киркоровым, о том, что Успенская является попрошайкой, признаны порочащими, несоответствующими действительности. Киркорова обязали в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу опровергнуть данные сведения на всех доступных ресурсах, включая его соцсети, Youtube-канал, МУЗ ТВ и официальный сайт, разместив информацию о состоявшемся решении суда. Размер компенсации, честь и достоинство Любови Успенской оценили выше, чем размер компенсации о защите чести и достоинства Филиппа Киркорова. Напомню, что Замоскворецкий суд оценил компенсацию морального вреда в пользу Киркорова в 70 тыс. рублей. Аналогичный иск сегодня был рассмотрен в Таганском суде. Он оценил компенсацию в пользу Любови Успенской в 90 тыс. рублей. Для нас это было принципиальным вопросом, чтобы компенсация была выше. Состоявшееся решение нас очень устраивает», — сказала она.

Как сообщило РИА Новости, на заседание суда Киркоров не явился. Его представитель на заседании назвал незаконными требования исполнительницы, отметив, что иск стал ответной реакцией Успенской на исковое заявление артиста.

Успенская подала в суд на Киркорова 8 июня. К иску артистки была приложена филологическая экспертиза, которая установила, что своими словами артист пытался унизить и опорочить честь Успенской. В интервью телеканалу МУЗ-ТВ Киркоров назвал певицу «попрошайкой» и отметил, что та «клянчит шмотки».

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Он потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. 22 июля суд взыскал с Успенской почти 280 тыс. рублей в пользу Киркорова, из которых 70 тыс. рублей — компенсация морального вреда. Также в эту сумму вошли оплата нотариального обеспечения доказательств, оплата услуг представителя, госпошлина и почтовые расходы.

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