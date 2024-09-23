Друг Донцовой увидел «украинский след» в отравлении собак писательницы

Близкий друг Дарьи Донцовой считает, что собак писательницы отправили из-за ее поддержки СВО. Своим мнением он поделился с изданием «Абзац».

«Я считаю, что там есть украинский след. Они вредят всем, кто хоть как-то стоит рядом с нашими бойцами и является лидером общественного мнения. Они бьют по самому больному, что есть у человека», — заявил источник.

Он предположил, что служба безопасности Украины завербовала в России хейтеров, которые никогда не читали книги Донцовой. Он заявил, что дело писательницы — «не единичный случай».

Накануне российская писательница Дарья Донцова заявила, что ее собак отравили. По ее словам, в течение долгого времени она получала сообщения с угрозами в адрес животных, а в конце августа Фина и Мулечку отравили. Фина лечат, а Мулечки не стало 27 августа.

После случившегося у дома писательницы установили камеры видеонаблюдения, поисками отравителя занимаются правоохранительные органы.

До этого Донцова объясняла, почему осталась в России, несмотря на то, что может работать за рубежом.

«Я могу писать в любой точке мира. Если я здесь и никуда не улетела, это и есть ответ на ваш вопрос. И я хорошо понимаю: куда бы ты ни уехал, факта того, что ты родился в России, никто не отменит», — говорила она.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону отменили концерт Лолиты за пару дней до его начала.