В России выйдет фильм про собаку-космонавта Белку

В России начались съемки семейной приключенческой картины «Моя собака — космонавт» о Белке, премьера которого запланирована на 2025 год. Об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип» в своем Telegram-канале.

Картина расскажет о десятилетнем мальчике Мише, живущем в 1960 году в городке у космодрома Байконур. В день рождения мальчик находит собаку Белку, которая определит его судьбу и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

Главную роль в проекте исполнит юный актер Дмитрий Калихов, в багаже у которого уже свыше 15 фильмов и сериалов. Помимо него, в каст вошли 12-летняя актриса Антонина Бойко («Красный 5»), звезда «Командира» Кирилл Зайцев, исполнительница главной роли в фильме «Поехавшая» Ольга Лерман, а также — Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»), Даниил Воробьев («Дыхание») и др. Белку в фильме сыграли четвероногие артисты по кличкам Нэк и Муся.

Режиссером фильма выступит Михаил Морсков. Производством занимаются «Централ Партнершип», Zoom Production и «Инстанция».

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