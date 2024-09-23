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«Никто не знает барабанщика ABBA»: Юрий Лоза – о смерти Роджера Палма

Певец Лоза заявил, что барабанщик ABBA Палм прожил красивую жизнь

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Arrival From Sweden - The Music of ABBA/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шведская музыкальная группа ABBA не афишировала свой состав и считалась группой из четырех человек, поэтому умершего барабанщика Роджера Палма никто не знал. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился российский музыкант Юрий Лоза.

«Никто в мире, кроме специалистов, не знает барабанщика группы ABBA. Группа никогда не афишировали свой компонирующий состав, была такая политика. ABBA как группа себя позиционировали именно в составе четырех человек. Поэтому за барабанами мог стучать кто угодно, совершенно любой музыкант. Люди уходят, возраст, [ему] было много лет. Человек прожил красивую жизнь, объездил с ABBA весь мир. Нормально себя чувствовал до определенного момента, пока они не закончили гастролировать. Все когда-то заканчивается, так устроен мир. Царствие небесное человеку. Студийная работа подразумевает участие многих людей, поэтому придумать это все мог только Бенни [Андерссон], их основной композитор», — сказал он.

Лоза добавил, что создание музыкальных композиций предполагает привлечение большого количества людей, но их нельзя считать соавторами песен.

«Кто-то стучал на барабанах, кто-то играл там на гитарах. Кто-то сидел за пультом режиссерским, то есть много людей участвовали. Каждого из них считать соавтором, что ли? Мы не считаемся авторами людей, которые работают на студии с нашими исполнителями. Кто-то стучит на барабанах у наших звезд на студийной работе, кто ездит с ними на гастроли», — пояснил он.

До этого издание Aftonbladet сообщило о смерти барабанщика Палма, причиной стали осложнения болезни Альцгеймера. Известный шведский гитарист Янне Шаффер, также принимавший участие в записи композиций ABBA, назвал Палма одним из лучших барабанщиков Швеции.

Роджер Палм играл в группах Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, с 1970-х был студийным ударником ABBA. Участвовал в записи хитов «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Thank You for the Music».

Ранее умер сооснователь группы «СерьГа».

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