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Волочкова рассказала, почему ей не нужен психолог

Балерина Волочкова заявила, что не нуждается в помощи психологов

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему ей не нужен психолог. О помощи таких специалистов она порассуждала на YouTube-канале
«Амина Centr».

По словам звезды, она обращалась к двум психологам, однако те заверили, что в их поддержке артистка не нуждается, и «все психологи» бывали у нее дома.

«Я пыталась с одной пообщаться. Говорили все в один голос одно: «Вы сама психолог для кого угодно», — призналась Волочкова.

Кроме того, балерина рассказала, как ей удается справляться с негативом в свой адрес.

«Я светлый, хороший, добрый человек. Меня еще ни один человек без улыбки не встретил», — призналась она.

Накануне Анастасия Волочкова объяснила, зачем подала иск о назначении пенсии. По ее словам, она судится за пенсию из-за якобы потерянных работодателем лет стажа.

Ранее Волочкова извинилась перед Успенской за фото дочери певицы с выбитыми зубами.

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