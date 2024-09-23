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Участник группы ABBA, 79-летний Бьёрн Ульвеус снова женился

Ульвеус из группы ABBA снова женился, церемония прошла в Копенгагене

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Global Look Press

Бьёрн Ульвеус из группы ABBA женился на своей подруге. Церемонию провела телеведущая Сэнди Токсвиг, пишет PA Media.

79-летний шведский певец, который ранее был уже дважды женат, познакомился с Кристиной Сас в немецком Нюрнберге в 2021 году. Их встреча была связана с выходом последнего альбома группы ABBA Voyage.

На его странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написано: «Сегодня, 21 сентября 2024 года, Бьёрн Ульвеус женился на Кристине Сас из Хернинга. Они познакомились в Нюрнберге в 2021 году в связи с выходом последнего альбома ABBA Voyage и начали встречаться весной 2022 года».

Уточняется, что свадьба состоялась в Копенгагене в присутствии близких друзей и семьи.

Ульвеус известен как участник шведской поп-группы ABBA , которая в этом году отметила 50-летие со дня победы на конкурсе песни «Евровидение» с песней Waterloo.

Изначально в группу входили две пары — Ульвеус и Агнета Фельтског, а также Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Фельтског и Ульвеус, поженившиеся в 1971 году, развелись в 1980 году, а Андерссон и Лингстад ​​развелись в 1981 году — за год до распада группы.

Ульвеус также был женат на Лене Каллершё.

Также музыканты рассказали, что квартет не воссоединился для выступления на Евровидении в этом году.

Ранее ABBA выступила против использования своей музыки Трампом.

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