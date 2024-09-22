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Рэй Джей заступился за рэпера P. Diddy на фоне обвинений в торговле людьми

Певец Рэй Джей заявил, что не видел ничего криминального на вечеринках P. Diddy

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Steve Marcus/Reuters

Певец и реалити-звезда Рэй Джей признался, что не видел на вечеринках рэпера P. Diddy ничего криминального. Его слова цитирует таблоид TMZ.

По словам Джея, он был знаком с американским исполнителем на протяжении десяти лет, но никогда не замечал, что P. Diddy занимался чем-либо незаконным. Певец вспомнил, что было время, когда он восхищался стремлением рэпера добиться успеха в индустрии и уважал его.

Дело против P. Diddy Рэй Джей назвал «печальным». Он посоветовал новому поколению артистов учиться на ошибках рэпера и «проявлять больше прозрачности в том, что ты делаешь».

P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

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