Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии заподозрили Netflix в расовой дискриминации

Reuters: Индия начала расследование против Netflix о расовой дискриминации

close
Francis Mascarenhas/Reuters

Власти Индии начали расследование против стриминга Netflix из-за подозрений в нарушении визового режима, уклонении от уплаты налогов, расовой дискриминации и других нарушений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо правительства.

Подробности расследования раскрыты в электронном письме индийского правительства к экс-директору Netflix по бизнесу и юридическим вопросам в Индии Нандине Мехте.

Местный чиновник Дипак Ядав сообщил в письме, что региональное бюро регистрации иностранцев МВД в Нью-Дели получило «определенные подробности о поведении» Netflix в Индии, выявив среди прочего случаи расовой дискриминации.

Экс-директор Netflix Мехта поприветствовала расследование правительства и понадеялась, что власти обнародуют его результаты. Женщина обвиняла стриминг в дискриминации с 2020 года, после своего увольнения. Она подала против компании иск в США.

14 сентября индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за плагиата «Игры в кальмара». По его словам, компания украла сюжет сериала из его фильма 2009 года под названием «Luck». В иске отмечается, что стриминг позаимствовал основной сюжет, персонажей, тематику, атмосферу, место действия и последовательность событий.

Представитель стриминговой платформы назвал выдвинутые обвинения безосновательными и подчеркнул, что компания готова защищать свой продукт в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Индии вернут несколько сотен исторических артефактов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами