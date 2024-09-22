В Индии заподозрили Netflix в расовой дискриминации

Власти Индии начали расследование против стриминга Netflix из-за подозрений в нарушении визового режима, уклонении от уплаты налогов, расовой дискриминации и других нарушений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо правительства.

Подробности расследования раскрыты в электронном письме индийского правительства к экс-директору Netflix по бизнесу и юридическим вопросам в Индии Нандине Мехте.

Местный чиновник Дипак Ядав сообщил в письме, что региональное бюро регистрации иностранцев МВД в Нью-Дели получило «определенные подробности о поведении» Netflix в Индии, выявив среди прочего случаи расовой дискриминации.

Экс-директор Netflix Мехта поприветствовала расследование правительства и понадеялась, что власти обнародуют его результаты. Женщина обвиняла стриминг в дискриминации с 2020 года, после своего увольнения. Она подала против компании иск в США.

14 сентября индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за плагиата «Игры в кальмара». По его словам, компания украла сюжет сериала из его фильма 2009 года под названием «Luck». В иске отмечается, что стриминг позаимствовал основной сюжет, персонажей, тематику, атмосферу, место действия и последовательность событий.

Представитель стриминговой платформы назвал выдвинутые обвинения безосновательными и подчеркнул, что компания готова защищать свой продукт в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Индии вернут несколько сотен исторических артефактов.