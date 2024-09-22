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Ким Кардашьян побывала в тюрьме ради реформы

Модель Ким Кардашьян обсудила тюремную реформу с пожизненно заключенными

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kimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян посетила тюрьму Ричарда Дж. Донована недалеко от Сан-Диего, чтобы поговорить с группой из 40 заключенных о тюремной реформе. Об этом сообщает TMZ.

Среди заключенных также оказались осужденные на пожизненно братья Эрик и Джозеф Менендесы, в результате преступления которых не стало их родителей — Хосе и Китти Менендесов.

В поездке Кардашьян сопровождали ее сестра Хлои, мать Крис Дженнер, кинопродюсер Скотт Будник и актер Купер Кох, сыгравший Эрика Менендеса в документальном сериале от Netflix. TMZ подчеркивает, что до этого Менендесы раскритиковали шоу стриминга. Они обвинили создателей в том, что те выставили их в невыгодном свете, опустив деталь о жестоком обращении отца к ним.

Основные пункты беседы были направлены на обсуждение стратегии по благоустройству тюремных дворов, которые помогли бы заключенным реабилитироваться. Проектом будет руководить Джозеф Менендес.

В апреле 2023 года Ким и Хлои Кардашьян уже посещали тюрьму в Калифорнии для работы над судебной реформой. Они разговаривали с преступниками, чтобы побольше узнать об их опыте нахождения под стражей.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон признался, что в «Терминаторе» есть смущающие его части.

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