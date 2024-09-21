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Анастасия Решетова раскрыла свой вес

Модель Анастасия Решетова сообщила, что весит 56 кг

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volkonskaya.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Анастасия Решетова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что весит 56 килограмм при росте 179 сантиметров.

Решетова призналась, что этот вес для нее самый комфортный, однако она продолжает работать над собой. По словам блогерши, на данный момент она достаточно хорошо изучила свой организм и выработала идеальное для себя питание и режим тренировок.

На данный момент Решетова не сидит на диете. Однако она отказалась от сахара, мучного и алкоголя. Также ее график насыщен разными видами активности. Модель отдыхает два-три дня в неделю.

«Еще один важный момент — это состояние вашего ЖКТ и гормонов. Если проблемы с микрофлорой кишечника или какой-то гормон выше нормы, то могут быть сложности со сбрасыванием массы и проблемы с кожей, например. Подход к красоте тела и лица лежит через заботу о здоровье. В том числе ментальном», — поделилась блогерша.

Анастасия Решетова стала известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019-м она родила от певца сына Ратмира. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Она рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми.

Ранее Анастасия Решетова заявила, что ее всегда пытаются травить.

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