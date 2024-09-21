В Москве госпитализировали дочь народного артиста Александра Збруева

Дочь народного артиста России Александра Збруева Наталья попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

56-летняя Наталья госпитализирована из-за отравления. Женщина приняла много таблеток, после которых ей стало плохо. Родственники вызвали ей скорую. На данный момент врачи оказывают ей медицинскую помощь.

По данным издания, Александр Збруев также находится в одной из ведомственных больниц. Подробности лечения артиста неизвестны.

Збруев известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна».

В феврале Александр Збруев был награжден орденом Александра Невского. Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

В апреле 86-летний Александр Збруев сыграл Ромео в адаптации «Ромео и Джульетты». В роли Джульетты в спектакле «Одна и один» выступила 84-летняя Вера Майорова. По словам Збруева, это было предложение Богомолова.

Ранее у Кушанашвили начались галлюцинации на фоне лечения от рака.