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Информация о продаже дачи Пугачевой может быть вбросом

kp.ru: информация о продаже дачи Аллы Пугачевой в Бережках могла быть вбросом

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Информация о продаже дачи певицы Аллы Пугачевой может оказаться вбросом риелторов. Об этом сообщает kp.ru.

Пугачева пытается уже два года продать свою дачу в Солнечногорской области в деревне Малые Бережки. Цена на дом постепенно понижалась, пока 21 сентября не появилась информация о покупателе, который готов забрать недвижимость. По данным издания, ведутся торги, а цена за дачу остановилась на 125 миллионах рублей.
Регистратор сделок с недвижимостью, тесно сотрудничающий с Росреестром, считает, что эта информация может быть вбросом, чтобы привлечь настоящего покупателя.

«Такие «почти покупки» могут длиться годами. Задача одной стороны — максимально сбить цену, обозначив интерес к объекту. Задача других — нагнать пыли в глаза покупателю, создав видимость того, что на объект нашлось сразу несколько желающих, и конкуренция возникнет между ними. Берите скорее и не думайте! Своего рода игра на понижение», — отметил регистратор сделок с недвижимостью.

Эксперт добавил, что пока неизвестно, какие могут возникнуть подводные камни при сделке и может ли репутация продавца повлиять на финальное решение покупателя.

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