Пригожин о шуточном закрытии Comedy Club: «В каком месте мне смеяться?»

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился в беседе с NEWS.ru шуточному закрытию Comedy Club.

Как заявил Пригожин, он не знает, в каком месте ему смеяться. Пригожин отметил, если кому-то фейковое закрытие кажется веселым, то ему нет. При этом он уверил, что обладает «офигенным» чувством юмора, однако ситуация его не позабавила. Продюсер также призвал журналистов все выяснять, прежде чем задавать вопросы экспертам и артистам.

«Это для вас, для журналистов: прежде чем задавать вопросы, вы должны сначала все выяснить, а нам, дуракам, которые комментируют эту фигню, нужно ждать и перепроверять, понимаете? Участвовать в цирке как-то не очень смешно. Я хочу сказать, что в принципе это не смешно», — заявил продюсер.

В начале нового выпуска Comedy Club 20 сентября, ранее заявленного как заключительный, Харламов сказал, что шоу закрывается. После Павел Воля попрощался со старым Comedy Club и сообщил об открытии 20-го сезона.

Пресс-служба канала ТНТ до этого заявляла, что якобы уже принято решение о том, какая программа будет выходить вместо юмористического шоу.

Ранее у бизнеса Харламова обнаружили долг.