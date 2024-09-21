Лука Сафронов объяснил, почему не подаст заявление на агрессивного таксиста

Пианист Лука Сафронов (Затравкин), сын художника Никаса Сафронова, объяснил, почему не будет подавать заявление в полицию на напавшего на него таксиста. Музыканта цитирует «Фонтанка».

Конфликт между мужчинами разгорелся из-за того, что таксист не хотел подъезжать к якобы закрытой парадной. По словам музыканта, смысла в этом он не видит, и нападавшего якобы должен перевоспитать Петербург.

«Он не знает, что в том месте парадные открыты с утра. Петербуржцы это знают, а он это не знал, и, следовательно, приезжий. А если приезжий, значит, ну, что делать? Ничего, его перевоспитает город», — размышляет музыкант.

До этого Сафронов рассказывал, что водитель автомобиля Maybach после словесной перепалки схватил его за руку и выволок из автомобиля.

Во время конфликта музыкант получил травму руки, однако смог отыграть концерт на выставке своего отца в Петропавловской крепости.

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