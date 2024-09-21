Бывший продюсер Mia Boyka ответил на обвинения певицы в упреках за лишний вес

Бывший продюсер Mia Boyka, рэпер T-Killah, возмутился в Telegram-канале обвинениям певицы в создании у нее комплексов.

Mia Boyka (Мария Бойко) заявила, что из-за T-Killah перестала есть, так как он принижал ее за вес. Таким образом артистка похудела на 15 килограммов. Рэпер уверил, что с его стороны не было принижения. Однако он не отрицает, что просил Бойко следить за своим питанием.

По словам T-Killah, у Бойко уже были комплексы до их сотрудничества.

«Максимум, что я просил, — здоровое питание, а не есть сосиски в тесте ночами, тут больше про здоровье, а не фигуру. Загонов Мие хватало и так, хирургов и пластику со мной она не согласовывала», — заявил продюсер.

T-Killah уверен, что о бывших продюсерах надо говорить либо хорошо, либо никак. Артист попросил Mia Boyka не вспоминать о нем и разбираться со своими проблемами самостоятельно.

«Миа, разбирайся сама со своими квадроберами, рэперами и с нулевыми прослушиваниями на альбоме. Теперь ты сама, и твои проблемы — только твои, без меня!» — заявил рэпер.

Ранее Mia Boyka расплакалась из-за высмеивания рэпера OG Buda.