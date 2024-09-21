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Комик Дмитрий Гаврилов вышел из спецприемника после ареста

Комика Дмитрия Гаврилова выпустили из спецприемника после ареста

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Дмитрий Гаврилов/VK

Стендап-комик Дмитрий Гаврилов вышел из спецприемника после ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода».

На выходе Гаврилова встретили близкие и фанаты.

10 сентября Гаврилова арестовали на 13 суток по административному делу о разжигании ненависти. Комика задержали в родном Нижнем Новгороде перед концертом, поводом стало видео на YouTube-канале артиста — в нем правоохранители нашли «русофобские шутки». Гаврилов после задержания извинился и заявил, что «поменял позицию».

После начала специальной военной операции комик переехал в Грузию, но впоследствии вернулся на родину.

19 сентября в Нижегородский районный суд поступило административное дело стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации Вооруженных сил России.

В отношении стендапера возбуждено дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»). Артисту грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее комик Денис Чужой сообщил, что его депортировали из Германии.

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