Отец Дани Милохина продаст дом после поджога и угроз

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил в беседе с NEWS.ru, что собирает продать дом в Краснодарском крае.

Тюленев объяснил, что пока семья не может полностью переехать. Сначала им нужно продать недвижимость. Мужчина назвал это длительным процессом. На данный момент приемный отец Милохина делает все для обеспечения безопасности своей семьи по мере сил, средств и возможностей.

По словам Тюленева, он выставил дом на продажу несколько недель назад. Мужчина объяснил, что причиной этого стали угрозы в адрес его семьи.

«Мы больше боимся за безопасность, больше всего я боюсь за своих детей. За их жизнь и за их здоровье. Все остальное, конечно, это мелочи по сравнению с этим. Ну а вообще пока что еще нет конкретного места, куда мы переезжаем. Даже в мыслях. Поэтому пока об этом даже и не думали», — рассказал мужчина.

15 сентября неизвестный бросил коктейль Молотова на участок семьи в Краснодарском крае. После пожара приемный отец Милохина нашел во дворе записку, где автор предлагал отправить его семью в ад.

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