Филипп Киркоров о госпитализации отца: «Было совсем плохо»

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его отец Бедрос все еще находится в реанимации. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Киркоров рассказал, что во время госпитализации отцу было «совсем плохо», однако врачи Боткинской больницы спасли ему жизнь. На данный момент 92-летнему Бедросу Киркорову предстоит долгое восстановление.

«Мы надеемся, что он вернется в строй. Мы все его очень ждем. Состояние тяжелое, но… Прогноз положительный. Надеемся, что мы отпразднуем еще не один его день рождения как минимум», — рассказал артист.

31 августа Бедрос Киркоров обратился за врачебной помощью с жалобами на боли в сердце. После госпитализации ему решили провести операцию для проверки кардиостимулятора, установленного в 2023 году после того, как артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

1 сентября РЕН ТВ сообщил, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию. По данным канала, Киркоров-старший находился в тяжелом состоянии.

Ранее суд взыскал налоговый долг с 92-летнего Бедроса Киркорова.