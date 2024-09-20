Политолог назвал возможные причины закрытия Comedy Club

Политолог Сергей Марков в беседе с «Радио 1» прокомментировал новость о закрытии шоу Comedy Club. По его словам, это могло произойти по разным причинам.

«Я уж не знаю, по каким причинам (закрывают проект), может по финансовым, перестал приносить прибыль. <...> Может, потому что кто-то из начальников Comedy Club выступил с антироссийской позицией. Может, сочетание этих факторов», — отметил эксперт.

При этом он считает правильным уход проекта с медийного пространства.

ТНТ покажет 20 сентября прощальный выпуск Comedy Club, завершивший свое 19-летнее существование.

Comedy Club впервые появился на экранах в 2003 году благодаря команде КВН «Новые армяне», адаптировавшей формат stand-up клубов для российской аудитории. Шоу дебютировало 23 апреля 2005 года и быстро завоевало популярность благодаря оригинальному юмору и сценическому исполнению.

Как менялся Comedy Club на протяжении этих лет — в галерее «Газеты.Ru».

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