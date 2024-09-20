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Айза пожаловалась на бывшего мужа: «Угораздило связаться с нарциссом-психопатом»

Блогерша Айза-Лилуна Ай пожелала, чтобы бывший муж Анохин отстал от нее

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша Айза-Лилуна Ай пожаловалась в Telegram-канале на бывшего мужа Дмитрия Анохина.

Айза не стала делиться подробностями конфликта с бывшим мужем. Блогерша пожелала, чтобы он от нее отстал. Она призналась, что это одно из ее главных желаний сейчас.

«Вот угораздило меня когда-то связаться с нарциссом-психопатом. Теперь мучаться до конца жизни», — поделилась блогерша.

Айза была также была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным с 2015 по 2020 год. В 2016-м у них родился сын Элвис. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр.

В мае Айза назвала Анохина абьюзером. Блогерша призналась, что бывший муж поднимал на нее руку. Блогерша подчеркнивала, что экс-супруг также абсолютно не умел договариваться, контролировал и ревновал ее.

Айза также была замужем за рэпером Алексеем Анохиным (Гуфом). В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

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