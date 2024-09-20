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Анна Седокова о желании развестись: «Уже зрело где-то полтора-два года»

Певица Анна Седокова заявила, что решила развестись полтора года назад

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annasedokova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Анна Седокова призналась в шоу «Кстати», что пока официально не развелась с баскетболистом Янисом Тиммой.

Седокова призналась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разводе. Артистка призналась, что она хотела расстаться уже давно. Певица желала развестись еще полтора-два года назад.

«Оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: «Слушай, вот это брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый», — поделилась исполнительница.

По мнению Седоковой, нужно идти дальше и отпустить отношения, которые доставляют больше боли, чем счастья. Артистка призналась, что ее новая песня «Полюбила себе» связана с ее браком.

«Звучит как статус ВКонтакте, но иногда нужно выбирать себя. Мы повременили с новостью, а потому что мы опять помирились, а потом все. Окончательно поссорились», — рассказала певица.

7 сентября Анна Седокова рассказала о решении развестись с Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года.

Шоу «Кстати» с Седоковой в гостях выйдет на платформе VK Видео 21 сентября.

Ранее Янис Тимма попросил не задавать вопросов про личную жизнь.

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