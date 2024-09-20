Любовь Успенская раскрыла, какой певице запретит петь свои песни

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская раскрыла, какой певице запретит при случае петь свои песни. Ее цитирует News.ru.

По словам Успенской, она не даст петь свои песни Инстасамке (настоящее имя Дарья Зотеева).

«Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да», — поделилась певица.

При этом, подчеркнула Успенская, она песен Инстасамки не слушает.

Кроме того, артистка обратила внимание, что сейчас многие делают бизнес на патриотических песнях, хотя в ее репертуаре такие композиции были еще до начала спецоперации России на Украине.

Накануне Любовь Успенская пожаловалась на головную боль.

8 сентября Успенская сообщила, что ее дочь Татьяну Плаксину госпитализировали с травмой головы.