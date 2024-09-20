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Любовь Успенская раскрыла, какой певице запретит петь свои песни

Певица Любовь Успенская не даст петь свои песни Инстасамке

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская раскрыла, какой певице запретит при случае петь свои песни. Ее цитирует News.ru.

По словам Успенской, она не даст петь свои песни Инстасамке (настоящее имя Дарья Зотеева).

«Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да», — поделилась певица.

При этом, подчеркнула Успенская, она песен Инстасамки не слушает.

Кроме того, артистка обратила внимание, что сейчас многие делают бизнес на патриотических песнях, хотя в ее репертуаре такие композиции были еще до начала спецоперации России на Украине.

Накануне Любовь Успенская пожаловалась на головную боль.

8 сентября Успенская сообщила, что ее дочь Татьяну Плаксину госпитализировали с травмой головы.

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