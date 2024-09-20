«Рука очень болит»: сын Сафронова опасается за свое выступление после нападения водителя Maybach

Пианист Лука Затравкин опасается, что не сможет выступить в Санкт-Петербурге на выставке своего отца, художника Никаса Сафронова. Музыкант сообщил «Газете.Ru», что у него сильно болит рука после нападения водителя автомобиля Maybach. Мужчине не понравилось, что Сафронов якобы вызвал машину в место, где запрещена остановка. После того, как пианист указал водителю, что он не прав, тот схватил его за руку и выволок из автомобиля.

«Я сегодня должен был играть на выставке Никаса Сафронова, моего отца, в Петропавловской крепости. И я не понимаю, как я смогу это сегодня сделать, потому что у меня болит сильно рука. Тысяча человек должны были увидеть картины в сопровождении музыки Рахманинова и Шопена. И теперь все под вопросом, потому что у меня болит рука. Я меньше всего думаю о мести. Я думаю о своем долге. Я переживаю за свой концерт, за людей, которые должны прийти, и очень нервничаю по этому поводу. Рука действительно очень сильно болит, и я пока не знаю, что делать», — поделился Сафронов.

Музыкант добавил, что его «все еще трясет» после случившегося и он не понимает, как подобное могло произойти в Санкт-Петербурге.

«Я не знаю, как отвечать на грубость. Тем более не понимаю, как можно в Петербурге применять силу, в культурной столице, где ты ощущаешь себя по-другому, и у тебя другое мироощущение. Как можно применять силу к человеку, какой бы он ни был, на какой бы машине он ни ехал. Я не жду никогда и не прошу, я даже против того, чтобы мне открывали дверь. Я просто решил получить радость, и в прекрасный солнечный рассвет в красоте Петербурга проехать со стеклянной крышей в роскошной машине, получить огромное от этого удовольствие, поспать чуть-чуть и в пять часов порадовать людей. Но вместо этого я получил агрессию», — подчеркнул музыкант.

По словам Сафронова, он вел себя «вежливо и спокойно» и не хотел доводить спор до серьезного конфликта.

«Он начал пытаться мне что-то доказать, но я же знаю, я же видел, как было. Я не понимаю, зачем было нужно так себя вести. И если он не хотел меня везти, он бы не посадил бы меня в машину. Но я просто ему сказал логически, что можно было заехать, и все по правилам, не нарушая закон. А если бы даже было место, где нельзя стоять, то надо проехать вперед и позвонить человеку, сказать, объяснить ситуацию. Вместо этого он применил ко мне силу, а он мощный, агрессивный. И вот я просто с горя высказал ему в лицо то, что я про него думал, потому что это была моя нормальная реакция. Когда тебя бьют, ты должен сказать человеку, который делает это, кто он есть», — заключил он.

Как пишет Baza, Лука Затравкин приехал в Санкт-Петербург и в ночь на 20 сентября решил провести время в кальянной. Ближе к утру музыкант вызвал машину через один из сервисов премиальных автомобилей, чтобы вернуться в отель.

Водитель прибывшего Maybach заявил, что Сафронов ждал его в зоне, где остановка запрещена, и вместо того, чтобы отвезти его в отель, решил вернуться к месту посадки, чтобы доказать свою правоту. После этого он грубо вытащил музыканта за руку из автомобиля и уехал.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что его сын Лука похудел на 150 кг.