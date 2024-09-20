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Мать Честера Беннингтона заявила, что ее сыну угрожали в Linkin Park

Мать солиста Беннингтона заявила, что ее сына при жизни угрожали заменить девушкой

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Kika Press/ZUMAPRESS/Global Look Press

Мать солиста Linkin Park Честера Беннингтона (1976-2017) Сьюзан Юбэнкс заявила, что второй солист группы Майк Шинода якобы угрожал заменить ее сына девушкой. Об этом она рассказала в интервью журналу Rolling Stone.

Приглашение в Linkin Park новой солистки Эмили Армстронг она назвала предательством.

«Они отчаянно стараются стереть прошлое. Армстронг поет песни моего сына, это шок», — сказала она.

По словам Юбэнкс, Шинода якобы давно угрожал Честеру заменить его вокалисткой, поскольку с женским голосом его песни звучат лучше.

Рок-группа Linkin Park воссоединилась спустя семь лет после трагедии с солистом Честером Беннингтоном. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября.

Накануне сын Честера Беннингтона Джейми заявил, что фанаты группы Linkin Park угрожали ему расправой после критики новой вокалистки Эмили Армстронг.

Джейми рассказал, что после его публикации некоторые поклонники группы начали писать ему «ужасные» вещи. По словам сына артиста, поклонники коллектива угрожали ему, писали оскорбления, а также пожелали, чтобы его не стало.

В сентябре Джейми назвал бестактным выбор вокалистки.

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