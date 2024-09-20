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Сына Никаса Сафронова выволокли из машины из-за спора об остановке

Пианист Лука Затравкин пожаловался на нападение водителя премиального авто

Водитель «Майбаха» напал на пианиста Луку Затравкина (Сафронова) в Санкт-Петербурге, утверждает музыкант. Видеоролик о случившемся заметно похудевший артист передал Telegram-каналу Baza.

По словам музыканта, нападение произошло после спора о разрешенной остановке. Сын художника Никаса Сафронова рассказал, что возвращался в отель после посиделок с друзьями и заказал машину в одном из сервисов премиальных авто. После посадки между водителем и Лукой произошел конфликт.

Водитель «Майбаха» говорил, что Лука его ждал в месте, где запрещена остановка. По мнению музыканта, другие водители останавливались в этом месте и можно было заехать во двор.

Затравкин сообщил, что настаивающий на правоте водитель схватил его за руку и выволок из автомобиля.

Накануне Никас Сафронов заявил, что его сын похудел на 150 килограммов.

На экстремальное похудение Затравкина журналисты впервые обратили внимание в начале сентября.

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