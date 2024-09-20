Друг Николая Дроздова рассказал правду о возможной слепоте телеведущего

У телеведущего, зоолога Николая Дроздова нет никаких проблем со зрением, все сообщения об этом – неправда. Об этом друг ведущего, художник Константин Мирошник рассказал RT.

«Бред, вранье все. Дроздов читает даже без очков, ведет активную жизнь», — подчеркнул Мирошник.

Напомним, сегодня появились сообщения, якобы Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения, после чего врачи диагностировали прогрессирующую глаукому, из-за которой ведущий может полностью ослепнуть.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ.