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Певица Слава рассказала, какая ее песня опасна для здоровья

Певица Слава призналась, что ее песней «Одиночество» можно сорвать горло

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала, какая ее песня опасна для здоровья. Об этом она сообщила в беседе с News.ru.

На открытии одного из московских караоке-клубов Слава призналась, что обычно в караоке поет песни Любови Успенской, Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой.

«Кстати, моя песня «Одиночество» в караоке очень плохо звучит, можно горло сорвать», — предупредила она.

По словам самой Славы, ей нравится, когда ее песни перепевают молодые исполнители, и она хотела бы услышать «Одиночество» в чужом, свежем исполнении.

Накануне Слава призналась, что худеет с помощью препарата для диабетиков. На данный момент она весит 68 кг и довольна своим весом.

Ранее лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов признался, что организовывал запрещенный концерт «Аквариума».

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