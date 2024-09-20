Певица Слава рассказала, какая ее песня опасна для здоровья

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала, какая ее песня опасна для здоровья. Об этом она сообщила в беседе с News.ru.

На открытии одного из московских караоке-клубов Слава призналась, что обычно в караоке поет песни Любови Успенской, Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой.

«Кстати, моя песня «Одиночество» в караоке очень плохо звучит, можно горло сорвать», — предупредила она.

По словам самой Славы, ей нравится, когда ее песни перепевают молодые исполнители, и она хотела бы услышать «Одиночество» в чужом, свежем исполнении.

Накануне Слава призналась, что худеет с помощью препарата для диабетиков. На данный момент она весит 68 кг и довольна своим весом.

Ранее лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов признался, что организовывал запрещенный концерт «Аквариума».