Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов

Известного экстрасенса Анатолия Кашпировского заподозрили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Издание рассказало, что на Кашпировского написали жалобу в Следственный комитет России общественники из движения «Сорок сороков». Они потребовали проверить деятельность знаменитости на предмет мошенничества, поскольку на его «творческие встречи» приходят пожилые люди. Активисты добавили, что участников встречи просят приносить с собой килограммы хлорки, а на нее у людей может быть аллергия.

Также гипнотизера попросили проверить на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации: согласно данным очевидцев, оплату за встречи Кашпировский требует переводить себе на карточку или отдавать наличными.

По данным издания, организовывать мероприятия Кашпировскому помогают совладельцы компании в области исполнительских искусств, зарегистрированной в Казахстане.

Накануне сообщалось, что прославившийся в 90-х Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около 6 млн рублей.

Позже в сети появилось видео, на котором Анатолий Кашпировский вступил в конфликт с журналистами.