Рената Литвинова и Земфира помирились

Актриса, режиссер и модель Рената Литвинова после размолвки и долгого перерыва в дружбе вновь сопровождает Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) на концертах. Об этом пишет Telegram-канал «Самые СЛИВки».

18 сентября певица Земфира дала концерт в Тбилиси. На мероприятии впервые за долгое время присутствовала Литвинова, она снимала подругу из зала.

По окончании концерта актриса вышла на сцену вместе с Земфирой.

Не так давно Земфира обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иноагента. В итоге суд нашел у нее источники иностранного финансирования. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, Земфира получила деньги от британской компании Orchard Enterprises NY Inc в период с октября 2021 года по февраль 2022 года в рамках трех операций. В марте 2022 года она также получила финансирование от немецкой кредитной организации одной транзакцией. Кроме того, с ноября 2021 года по май 2022 года Земфира получила средства от ирландской кредитной организации в рамках трех операций.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

Ранее Земфира обратилась к депутату после слов о теннисистках из России.