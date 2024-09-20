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Рената Литвинова и Земфира помирились

Литвинова впервые вышла на сцену к Земфире после их размолвки

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rena/talitvinovaofficiall/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса, режиссер и модель Рената Литвинова после размолвки и долгого перерыва в дружбе вновь сопровождает Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) на концертах. Об этом пишет Telegram-канал «Самые СЛИВки».

18 сентября певица Земфира дала концерт в Тбилиси. На мероприятии впервые за долгое время присутствовала Литвинова, она снимала подругу из зала.

По окончании концерта актриса вышла на сцену вместе с Земфирой.

Не так давно Земфира обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иноагента. В итоге суд нашел у нее источники иностранного финансирования. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, Земфира получила деньги от британской компании Orchard Enterprises NY Inc в период с октября 2021 года по февраль 2022 года в рамках трех операций. В марте 2022 года она также получила финансирование от немецкой кредитной организации одной транзакцией. Кроме того, с ноября 2021 года по май 2022 года Земфира получила средства от ирландской кредитной организации в рамках трех операций.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

Ранее Земфира обратилась к депутату после слов о теннисистках из России.

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