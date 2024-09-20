Театр им. Гоголя представит свою версию остросюжетной драмы Шиллера «Разбойники»

Театр имени Гоголя представит свою интерпретацию остросюжетной драмы Фридриха Шиллера «Разбойники». Режиссером постановки стал Марк Вдовин, пишет ТАСС.

Он рассказал журналистам, что долго размышлял над этим произведением, осознавая его сложность.

«Сначала казалось, что справиться с ним невозможно, но затем я зацепился за сюжет и тему семьи, исследуя, откуда и почему появляются разбойники. Эти персонажи, включая Карла и Франца, — это в какой-то мере недолюбленные дети, стремящиеся доказать миру свою самостоятельност», — отметил Вдовин перед премьерой. Он также является автором сценической версии.

Режиссер подчеркнул, что спектакль представляет собой размышление, вдохновленное драмой Шиллера. Вдовин признался, что во время работы над постановкой много думал о библейской притче о Каине и Авеле и задавался вопросом: почему один из них считается хорошим, а другой — плохим?

По его мнению, когда родители начинают любить одного ребенка больше другого, то такой перекос становится началом трагедии недолюбленности и завышенных ожиданий.

Пресс-служба театра отметила, что спектакль исследует, как нехватка любви и понимания может привести к нравственному краху. В разных составах в постановке участвуют Андрей Кондратьев, Илья Антоненко, Кирилл Малов, Алена Гончарова, Анна Александер, Алеся Алисиевич, Анастасия Епифанова и другие актеры.

В версии театра история не о двух соперничающих братьях, а о брате и сестре. Образ сестры на сцене воплощает Алена Гончарова.

Премьеры спектакля «Разбойники» состоятся 20 сентября, а также 6, 19 и 26 октября на Малой сцене Театра Гоголя.

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