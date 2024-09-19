На лидера группы «Порнофильмы» составили протокол за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы составил протокол на лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что административный протокол в отношении Котлярова был зарегистрирован 18 сентября.

В июне на территории Российской Федерации ограничили доступ к веб-страницам, где опубликованы текст и аккорды песни «Роди мне 1 000 детей» от группы «Порнофильмы», из-за содержания призывов к экстремистской деятельности.

13 июня солиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. По словам адвоката Котлярова, музыкант высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, поскольку кадры распространял «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). Суд с этими доводами не согласился.

В сентябре 2023 года Минюст России внес солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова в реестр иностранных агентов. В официальном заявлении ведомства отмечается, что он публично выражал поддержку Украины и распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти России.

Ранее другую песню «Порнофильмов» внесли в реестр запрещенных материалов.