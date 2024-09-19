Звезда КВН Борщева усомнилась в закрытии телешоу Comedy Club

Объявление о закрытии юмористического телешоу Comedy Club может быть маркетинговым ходом, предположила в беседе с «Газетой.Ru» звезда шоу Comedy Woman и участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева. По ее мнению, Comedy Club останется в эфире, в отличие от женского шоу.

«Думаю, что это, скорее всего, такой пиар-ход. Все, Comedy Club закрывается, открывается новый [проект]. Ну, по крайней мере, это мое предположение. Так что с нетерпением ждем 20 сентября, чтобы узнать правду о Comedy Club. По поводу Comedy Woman — я считаю, что это было очень классное шоу. Вот есть же, например, «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя». Было бы интересно, чтобы сняли, например, сколько-то лет спустя Comedy Woman. Но я сомневаюсь, что этот проект вернется как-то на постоянные эфиры», — сказала Борщева.

19 сентября в пресс-службе ТНТ сообщили, что последний выпуск телешоу Comedy Club выйдет 20 сентября.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — сказал Гарик Харламов в своем официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.

В пресс-службе проекта также отметили, что в финальном выпуске телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью на сцене.

Шоу выходит в эфир с 2005 года. В разное время резидентами программы были комики Гарик Харламов, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили, Марина Кравец, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и другие.

Ранее Владимир Познер опроверг свое возвращение на Первый канал