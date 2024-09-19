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Телеведущая Оксана Федорова стала заслуженной артисткой России

Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки РФ

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Владимир Песня/РИА Новости

Российская актриса и ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова стала заслуженной артисткой России. Указ, опубликованный на портале официального опубликования правовых актов, подписал президент России Владимир Путин.

Федоровой присвоили награду за «заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Она ведет «Спокойной ночи, малыши!» на протяжении уже 22 лет. Актриса начала свой путь на программе, не имея телевизионного опыта. Федорова вспоминала в беседе с ТАСС, что команда проекта изначально не очень дружелюбно ее встретила, потому что до этого была череда смены разных ведущих.

«Первые съемочные дни были сложными, и я очень устала эмоционально: бесконечные дубли, нужно было почувствовать себя в кадре, а времени на подготовку не было. Но я четко помню, что во мне родилась бесконечная любовь к телевидению и программе», — делилась она.

Также в багаже у телеведущей программы «Субботник», «Субботний вечер» и работа с Леонидом Ярмольником в телеигре «Форт Боярд». Известность Федорова получила, когда стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2001», а затем и «Мисс Вселенная» в 2002 году.

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