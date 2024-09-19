Хабенский прокомментировал новость о своей госпитализации

Актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации, заявив, что с ним все в порядке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Удачи вам в фантазиях», — прокомментировал появившиеся слухи артист.

Накануне СМИ сообщили, что Хабенский попал в больницу в состоянии средней тяжести. Telegram-канал Mash заявлял, что артисту якобы диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Сообщалось, что причиной недуга стало ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы. Также, заявлял канал, медики провели Хабенскому несколько исследований, чтобы исключить остеопороз.

18 сентября появилась информация, что актера из фильма «Кин-дза-дза» Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве. По данным Mash, 91-летнему артисту диагностировали гипертонический криз. Утверждалось, что актер находится в состоянии средней степени тяжести.

Любшин сыграл дядю Вову в фильме «Кин-дза-дза», а также Славу Костикова в «Мне двадцать лет» и разведчика Белова в фильме «Щит и меч».

Ранее певица Алсу обвинила адвоката экс-мужа Добровинского в желании раздуть скандал.