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СМИ сообщили, что Хабенский попал в больницу в состоянии средней тяжести

Mash: Константин Хабенский госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Актер Константин Хабенский попал в больницу в состоянии средней тяжести в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, артисту диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Причиной недуга стало ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы, заявляет Mash. Также медики провели Хабенскому несколько исследований, чтобы исключить остеопороз.

Появившуюся информацию отказались комментировать в МХТ им. Чехова, где Хабенский является директором и худруком. С самим Хабенским Telegram-канал не смог связаться, поскольку его телефон был отключен.

18 сентября сообщалось, что актера из фильма «Кин-дза-дза» Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве. Сообщалось, что 91-летнему артисту диагностировали гипертонический криз. По данным Mash, актер находится в состоянии средней степени тяжести.

Любшин сыграл дядю Вову в фильме «Кин-дза-дза», а также Славу Костикова в «Мне двадцать лет» и разведчика Белова в фильме «Щит и меч».

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