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Звезда «Левиафана» раскрыл секрет работы Андрея Звягинцева

Актер Розин признался, что Звягинцев проводит кастинги к фильмам по полгода

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Пресс-служба Amalgama Studio

Актер Алексей Розин, который снялся в трех картинах Андрея Звягинцева, вспомнил о работе с российским режиссером в беседе с «Газетой.Ru».

«Наверное, ему действительно понравилось со мной работать, по крайней мере, определенное взаимопонимание на площадке между нами существует», — заявил звезда «Левиафана».

Розин уточнил, что не считает себя одним из любимых актеров Звягинцева, поскольку каждый раз проходил такой же кастинг на роль в его фильме, как и остальные артисты.

«Звягинцев очень долго и подробно ищет артистов, тщательно их отбирает, кастинги длятся по полгода. Так что это не та ситуация, когда он мне позвонил и предложил какую-то роль», — пояснил актер.

Также Розин объяснил, почему не все зрители любят творчество Андрея Звягинцева. По его словам, режиссер работает на территории трагедии и поднимает тяжелые темы, а не снимает развлекательное жанровое кино.

«В трагедии мы работаем с собственными страхами. Когда сталкиваешься со страхом, возникает защитная реакция. Зачастую это смех, но подобная реакция бывает у тех, кто действительно готов работать со страхами, недостатками, заглядывать в себя и пытаться изменить что-то к лучшему. Другая защитная реакция — отрицание. Люди говорят: «Нет, так не бывает! Это все выдумки, чтобы очернить, чтобы добавить в нашу жизнь грязи». Тут каждому свое», — подчеркнул актер.

Полное интервью с Алексеем Розиным — читайте здесь.

Ранее актер Алексей Розин заявил, что тренд 90-х популярен из-за подросших детей.

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