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Песни лидера группы «Ногу свело!» признали противоречащими нацинтересам РФ

МВД признало, что песни Покровского противоречат национальным интересам РФ

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ считают, что в числе песен основателя группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) есть противоречащие национальным интересам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда.

«Покровский М.С. осуществляет виды деятельности, противоречащие <…> национальным интересам РФ», — говорится в документе.

В качестве примеров судебная инстанция привела записи песен артиста, написанных после начала спецоперации. Лидер рок-группы «Ногу свело!» резко критикует российские власти.

В своем иске к Минюсту Покровский выразил свое несогласие с присвоенным ему статуса иноагента. Артист потребовал исключить его из этого реестра. Но суд решил, что на музыканта оказывает влияние Запад,

Покровский был включен в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Как заявили в Минюсте, музыкант открыто выступал в поддержку недружественной страны и принимал участие в сборе средств для украинцев. Музыкант постоянно проживает в США.

Ранее Покровский переоформил московскую квартиру на жену.

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