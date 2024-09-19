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Представитель «Руки Вверх!» объяснил, почему на двойника Жукова подали в суд

Представитель Жукова Шекшеев обвинил двойника певца в паразитировании на образе

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Павел Бедняков/РИА Новости

Двойнику певца Сергея Жукова Андрею Белянину предъявили судебный иск из-за повторного использования товарных знаков и интеллектуальной собственности. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель «Больше чем агентство» и представитель солиста группы «Руки Вверх!» Петро Шекшеев.

«Это уже не первый иск против господина Белянина, поскольку он уже не первый год паразитирует на имени, образе и творчестве Сергея Жукова», — сказал представитель артиста.

Шекшеев отметил, что цель данного иска заключается не в намерении отсудить у Белянина деньги, а прекратить нелегальное использование чужой интеллектуальной собственности. По его словам, двойника Жукова хотят лишить возможности «вводить в заблуждение зрителей своей низкопробной пародией».

По информации Telegram-канала Mash, Жуков захотел отсудить у своего двойника 5 млн рублей. Подавая в суд, артист указал на то, что Белянин зарабатывает на его хитах, полностью копируя его стиль, манеру исполнения и одежду.

Ранее с лидера «Руки Вверх!» взыскали долги по ЖКХ.

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