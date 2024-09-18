Лидер «Миража» организовал запрещенный концерт «Аквариума»

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов признался, что в юности организовывал запрещенные концерты в Московском институте электронного машиностроения. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По словам Горбашова, уже на первом курсе он собрал группу, с которой выступал на студенческих вечеринках и капустниках, после занимался организацией мероприятий для студентов, стал культоргом.

«И я время от времени взбадривал культурную студенческую жизнь тем, что приглашал выступить разных интересных исполнителей. И однажды однокурсники уговорили меня привезти в институт «Аквариум». Информация о том, что в МИЭМ будет проходить концерт группы, название которой было у всех на устах, быстро разлетелась по Москве. В то время каждый подобный концерт был настоящим событием», — сказал он.

В день концерта зал студенческого кафе «Селена», где проходило мероприятие, не вместил всех желающих посетить мероприятие, многие из зрителей не были студентами вуза.

«Как они в таком количестве смогли проникнуть в закрытый институт, где действовал строгий пропускной режим, до сих пор не понятно. Группа отыграла один сет, и в тот момент, когда я поднимался на сцену, для того, чтобы объявить о начале второго отделения, ко мне подошли люди в штатском, показали «корочки» и попросили пройти с ними», — вспоминает Горбашов.

close Пресс-служба группы «Мираж»

У присутствующих, продолжил музыкант, стали проверять документы, а прибывший капитан КГБ обещал посадить Горбашова.

«Дело в том, что группа в то время была фактически под запретом. Любой самодеятельный исполнитель обязан был иметь литовку — разрешение специальной комиссии Министерства культуры на исполнение песен. И вот этой бумажки у группы не было. Формально отсутствие бумажки не тянуло на реальный срок, и люди с погонами пытались накрутить мне наказание за незаконную продажу билетов», — отмечает он.

Музыкант заверил, что хотя билеты распространялись за деньги, вся прибыль шла на организацию мероприятия — логистику, гостиницу для артистов, аренду оборудования.

«Как ни пытались сотрудники КГБ выбить признания из студентов, меня никто не «сдал», поэтому я отделался выговором и просьбой ректора больше не приглашать в институт всяких неформалов. Как бы то ни было, институт я закончил с дипломом конструктора радиотехнического оборудования, и хотя ни дня не работал по специальности, я ни сколько не жалею о времени, потраченном на учебу. Мои знания оказались очень полезными в профессиональной музыкальной деятельности», — заключил он.

Ранее создатель «Миража» подал очередной иск на Маргариту Суханкину.