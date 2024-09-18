Адвокат Моргенштерна оценил «политическую» причину внесения рэпера в список иноагентов

Адвокат рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Сергей Жорин оценил «политическую» причину внесения артиста в список иностранных агентов. Юриста цитирует портал «Страсти».

«Мы знаем об этой причине, мы не согласны с этим, поскольку Алишер не занимается политической деятельностью. Соответственно, он не модерирует Telegram-канал «Не Моргенштерн», у него есть свой канал, за который его и штрафовали», — сказал защитник, добавив, что эти факты уже были предметом судебного исследования.

Он также указал на то, что Минюст не предоставил доказательств того, что артист имеет отношение к каналу «Не Моргенштерн», за который ему приходили штрафы, однако суд счел факт установленным.

До этого стало известно, что одной из причин признания Моргенштерна иноагентом стал его трек «12». В судебных документах также говорится, что в основанном рэпером Telegram-канале «Не Моргенштерн» освещаются события, в том числе, политического характера, сопровождаемые, как правило, негативными комментариями относительно принимаемых органами государственной власти РФ решений.

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