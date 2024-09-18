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Яндекс Музыка удалила записи выступлений Гитлера и Муссолини

Сервис Яндекс Музыка заявил, что удалил записи Гитлера и Муссолини в июле

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Pexels

Белорусская прокуратура потребовала заблокировать на музыкальном сервисе Яндекс Музыка в стране записи речей лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и главы Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

«В целях недопущения реабилитации нацизма и противодействия экстремизму прокурор Гомельского района направил в адрес ООО «Яндексбел» представление, в котором потребовал удалить записи выступлений фашистских лидеров и вышеназванные музыкальные композиции», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство отметил, что на музыкальном сервисе также обнаружились композиции группы Tor Band, в 2022 году внесенной в Белоруссии в перечень экстремистских формирований.

В пресс-службе Яндекс Музыки в беседе РБК рассказали, что записи были удалены еще в июле.

«Сервис соблюдает законодательства стран, в которых работает. Указанные в запросе прокуратуры Гомельского района материалы были удалены еще в июле и в настоящее время недоступны», — говорится в сообщении пресс-службы.

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