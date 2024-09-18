Матвиенко рассказал, что помогает ему выглядеть молодо

Композитор Игорь Матвиенко признался, что работа с молодежью помогает ему выглядеть молодо. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

64-летний артист добавил, что он также старается вести спортивный образ жизни — катается на сноуборде, играет в настольный и большой теннис.

«И даже тут, на «Новой волне» в Сочи, не расслабляюсь, водными видами спорта увлекся. Да так, что пару дней назад тут чуть не утонул. Погода подвела. Я сейчас осваиваю электрофойл. Это такая доска с моторчиком. [Рэпер] Тимати вовсю уже на ней катается, а я только недавно начал. Вышел в море, вдруг поднялся ветер, сильные волны. А если ты упал с этой доски, она же с моторчиком, может от тебя улететь метров на десять. И на такой волне можно ее просто не догнать. Но все обошлось, я был недалеко от берега. Короче, мне удалось укротить волну», — рассказал Матвиенко.

По его словам, ограничений в питании у него нет. На завтрак он ест овсяную кашу, а перед этим — выпивает стакан теплой или горячей воды.

В конце августа жена певца Александра Малинина объяснила в личном блоге, почему многим пользователям соцсетей кажется, что у нее «каменное» лицо. По словам врача-гинеколога Эммы Малининой, у нее нет лишних заломов кожи благодаря контролю мимики.

Ранее Матвиенко рассказал о создании этно-оперы «Князь Владимир».