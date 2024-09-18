«Написал за 20 минут»: солист «Комнаты культуры» рассказал о создании песни «Поезда»

Солист барнаульского музыкального квинтета «Комната культуры» Женя Трофимов признался, что написал самый известный трек группы «Поезда» за 20 минут. Это передает проект «Сноб».

По его словам, он не понимает, почему эта песня обрела такую популярность.

«Может быть, он просто был вовремя написан, ведь у каждой музыки, как и у моды, есть свое время. В какой-то момент люди хотят слушать рэп, в другой — рок, потом что-то еще. Я написал «Поезда» за 20 минут и даже не думал, что песня так завирусится в соцсетях. Мы вообще никогда не делаем ставок, станет трек популярным или нет. Мы немножко другие музыканты, не питаем каких-то надежд», — сказал певец.

Трофимов уточнил, что группа, у которой есть также песни «Самолеты», «Корабли», не специально придерживается темы транспорта. Он добавил, что ленится придумывать названия трекам, поэтому называет их «так, как мне кажется правильным».

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