Алена Кравец раскрыла, где у Пугачевой и Галкина недвижимость за границей

Актриса и певица Алена Кравец заявила, что, насколько ей известно, исполнительница Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) имеют недвижимость только на Кипре. Об этом сообщает​ Aif.ru.

По словам артистки, в Израиле эта звездная семейная пара долгое время жила в доме брата юмориста. Пугачева и Галкин так «ничего не купили», отметила она, имея в виду недвижимость.

«Так что там все далеко не безоблачно. У них проблемы с приобретением недвижимости, денег на это нет, они все арендуют», — сказала Кравец.

Она утверждает, что звездным супругам «особенно не с чего шиковать».

«У Галкина вечные перебои с заработками. Пенсия Пугачевой из России, пусть и повышенная, как у народной артистки, тоже не панацея от всех бед, ведь у Пугачевой с Галкиным дети-подростки, а это значит, для них все платное за рубежом: учеба, медицина, все секции», — продолжила Кравец.

В связи с этим она добавила, что знаменитой певице не до приобретения элитной недвижимости за границей, ей «вообще не до жиру».

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Галкин вместе с Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. В начале августа юморист обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области. Он заявил, что исполнители Олег Газманов, Григорий Лепс и Надежда Бабкина, «обласканные Кремлем», не реагируют на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Ранее бывший продюсер Пугачевой раскрыл отношение артистки к России.