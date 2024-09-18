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Шукшина рассказала, как могли отравить ее отца

Мария Шукшина предположила, что ее отца отравили при помощи кофе

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Владимир Мышкин/Global Look Press

Режиссера и актера Василия Шукшина могли отравить при помощи кофе. Об этом Aif.ru рассказала его дочь, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.

Актриса отметила, что ее отец часто работал по ночам. Из-за такого графика Шукшин пил много кофе. После выдвижения подобной теории, по словам дочери писателя, режиссер Сергей Бондарчук отказался от потребления этого напитка.

Шукшина добавила, что была шокирована информацией о возможном отравлении родственника. Однако подобные теории были известны давно, подчеркнула артистка.

«Актеры, которых уже нет на свете — Георгий Бурков, Николай Губенко — такое обсуждали. Они считали, что у отца спровоцировали остановку сердца специальным «инфарктным» газом. А вот кофе — это была новая подробность», — рассказала Шукшина.

Василия Шукшина не стало 2 октября 1974 года. Его обнаружили в каюте теплохода «Дунай», в которой он жил во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Друзья писателя рассказывали, что на его столе в тот момент стояло множество пустых кружек.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ждала от Шукшина третьего ребенка, когда писателя и актера не стало. Она назвала супруга своим учителем, несмотря на то, что режиссер был всего на девять лет старше нее.

Ранее Мария Шукшина рассказала, какую мечту отец не смог воплотить в жизнь.

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