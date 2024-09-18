Анна Хилькевич родила девочку

Актриса Анна Хилькевич вновь стала мамой — 17 сентября она родила свою третью дочку. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были «интересные», очень. Но самое главное, что все закончилось хорошо, обязательно расскажу, но чуть попозже, — поделилась артистка, оставив в сообщении много шутливых смайлов.

Хилькевич также поблагодарила своих поклонников за поддержку и отметила, что даже в начале родов заглядывала в социальные сети, чтобы читать комментарии подписчиков.

Буквально за два дня до родов беременная Хилькевич станцевала тверк. 37-летняя Анна Хилькевич была запечатлена в черном облегающем комбинезоне, который дополнила жакетом в тон и бежевыми босоножками на каблуках. Актриса предстала перед камерой с распушенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Знаменитость станцевала тверк.

Артистка замужем за бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию. Сейчас Хилькевич снова ожидает дочь.

Ранее беременная Марго Робби сменила дочь Джонни Деппа в рекламе духов.